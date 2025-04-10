«Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в Петербурге в традиционном формате

Санкт-Петербург в середине апреля отправит заявку на проведение шествия «Бессмертного полка». Власти города намерены вернуть акцию на Невский проспект, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Регионы России вправе выбрать формат проведения шествия, оно может состояться, если общественной безопасности ничего не угрожает. Региональное отделение движение «Бессмертный полк» на следующей неделе подаст заявку на его организацию.

«В год юбилея Великой Победы планируем вернуть ее на улицы города и дать возможность петербуржцам и гостям города пройти по Невскому проспекту с портретами их родных. Шествие Бессмертного полка как дань памяти ветеранам, нашим отцам и дедам, спасшим мир от нацизма, должно стать кульминацией праздника»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Власти Петербурга намерены начать шествие в 15:00. Прежде участники акции собирались на Старо-Невском проспекте и финишной точкой колонны была Дворцовая площадь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти приняли решение о проведении Бессмертного полка в очном формате.

Татьяна Титаева