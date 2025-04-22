Лига арабских государств: структура, саммиты, диалог с РФ

22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что осенью в Москве может пройти саммит Лиги арабских государств. История и структура организации — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Межправительственная региональная организация Лига арабских государств (ЛАГ) была создана 22 марта 1945 года. Странами—учредителями внешнеполитического блока выступили Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания и Йемен. В настоящее время в состав ЛАГ входят 22 государства, включая Алжир, Бахрейн, Джибути, Катар, Ливию, ОАЭ, Оман, Палестину, Сомали и Тунис.

Согласно уставу, принятому 11 мая 1945 года, цель лиги — укрепление связей и всестороннего сотрудничества между государствами-членами, координация их политической деятельности, защита независимости и суверенитета. Сотрудничество также включает экономические, финансовые, культурные, социальные взаимодействия, вопросы подданства, виз и выдачи преступников.

При лиге действуют специальные агентства, в частности Арабская организация космической связи, Организация ЛАГ по вопросам образования, культуры и науки, Арабский почтовый союз и другие. В 2015 году страны—участницы ЛАГ договорились о формировании единых вооруженных сил для совместного противодействия угрозам в сфере безопасности.

Высший руководящий орган организации — Совет ЛАГ, собирается дважды в год. Административный аппарат — Генеральный секретариат. Генсек избирается советом на пять лет. С 1 июля 2016 года пост занимает экс-министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль-Гейт (переизбирался в марте 2021 года). Штаб-квартира лиги находится в столице Египта, официальный язык организации — арабский. С 1950 года ЛАГ имеет статус наблюдателя при ООН.

Саммиты ЛАГ проходят на территории стран—участниц организации. Первый саммит состоялся в 1964 году в Каире по инициативе президента Египта Гамаля Абдель Насера. Одним из ключевых вопросов повестки была палестинская проблема и освобождение земель, оккупированных Израилем в 1948 году. С тех пор состоялось 37 саммитов, последний прошел 19 мая 2023 года в Джидде (Саудовская Аравия).

С 1990 года ЛАГ имеет представительство в Москве, с 2005-го посол РФ в Египте аккредитуется и в качестве полпреда при лиге (с апреля 2020 года должность занимает Георгий Борисенко). В 2009 году между РФ и ЛАГ был учрежден Российско-арабский форум сотрудничества. Сессии форума проходят на уровне министров иностранных дел. Всего состоялось шесть сессий, последняя — в декабре 2023 года в Марракеше.