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Коммерсантъ FM
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Власти России предложили провести саммит Лиги арабских государств в Москве

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что осенью в Москве может пройти саммит Лиги арабских государств. Он уточнил, что у России с организацией есть принципиальная договоренность.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Юрий Ушаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы предложили провести его в Москве. Осенью. Но это согласовывается»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида. Господин Путин сказал, что в 2025 году Москва планирует провести саммит между Россией и арабскими странами. По его словам, друзья России в арабском мире поддержали эту идею.

В Лигу арабских государств входят 22 страны, в числе которых Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Предыдущий саммит организации прошел в марте 2025 года в Каире.

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