«Лужники» берут в «Газпромбанк Лизинг»

Крупные игроки финансового сектора продолжают формировать основную долю спроса на офисном рынке Москвы. Так, «Газпромбанк Лизинг» рассматривает возможность приобретения у группы «Абсолют» Александра Светакова двух офисных зданий общей площадью 37,9 тыс. кв. м оценочной стоимостью 20 млрд руб. в комплексе Luzhniki Collection, строящемся у стадиона «Лужники». В будущем «Газпромбанк Лизинг» может передать эти площади другой компании.

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Структура Газпромбанка ведет переговоры с ГК «Абсолют» Александра Светакова о приобретении двух офисных корпусов на 37,9 тыс. кв. м в строящемся комплексе Luzhniki Collection у стадиона «Лужники», рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Еще один собеседник “Ъ” знает, что застройщик снял с продажи офисные площади еще в начале 2025 года. В «Газпромбанк Лизинге» подтвердили “Ъ”, что офисные здания рассматриваются компанией как потенциальные объекты для лизинговой сделки с одним из крупных клиентов, название которого не подлежит разглашению. В «Абсолюте» отказались от комментариев.

Общая площадь проекта Luzhniki Collection после завершения строительства составит 324 тыс. кв. м, из которых 128 тыс. кв. м придется на жилье. Застройщиком выступает ГК «Абсолют», текущий объем строительства которой составляет 551 тыс. кв. м, по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ».

Если сделка будет закрыта, то «Газпромбанк Лизинг» заплатит за приобретение площадей в комплексе 20 млрд руб., оценивает директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич считает, что базовая арендная ставка на помещения без отделки может составить 55–60 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, ежегодно выручка компании от сдачи объектов в аренду может достигать 2,1–2,3 млрд руб.

В 2024 году банки сформировали основную долю сделок на офисном рынке Москвы, отмечает Дмитрий Антонов. Около 40% трансакций было сформировано банковским сектором, подтверждает Ксения Харкевич. В прошлом году Центробанк приобрел офисную часть комплекса Slava у Белорусского вокзала, а Альфа-банк — бизнес-центры «Домников» и «Росбанк Плаза». По итогам первого квартала 2025 года доля сектора на рынке офисной недвижимости составила 27%, уточняет господин Антонов. В начале 2025 года Т-Банк приобрел здание Центрального телеграфа, где преобладают офисные площади.

Из-за дефицита свободных площадей на рынке офисной недвижимости Москвы проблематично найти для размещения такой крупный объект, особенно в высокой стадии готовности, говорит партнер консалтинговой компании CMWP Наталья Никитина. Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов, подготовленному в феврале, в 2025 году доля пустующих площадей в московских бизнес-центрах класса А снизится с 5,9% до 5,3%.

Отсутствие крупных площадей в бизнес-центрах вынуждает некоторые холдинги выкупать целые офисные комплексы еще на этапе реализации или заказывать строительство объектов у девелоперов. По такому пути пошел «Яндекс», для которого MR Group строит бизнес-центр на улице Косыгина на юго-западе города. Мэрия Москвы на этапе строительства выкупила площади в iCity возле делового кластера «Москва-Сити», а объединенная компания Wildberries & Russ ООО РВБ приобрела проект строительства офисного здания у моста Багратион у ГК «Галс Девелопмент».

Гендиректор Remain Дмитрий Клапша не исключает, что занять площади в Luzhniki Collection могут банковские структуры, госкомпании, госструктуры или крупные промышленные холдинги, которым важно быть рядом с «Москва-Сити» и при этом иметь отдельное здание под штаб-квартиру.

Дарья Андрианова