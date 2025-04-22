Кинотеатры настроены патриотично

В майские праздники голливудских фильмов в кино не будет. Российские кинотеатры временно отказались от пиратского контента, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». В последние годы западные фильмы демонстрируют по принципу так называемых предсеансовых показов. Ожидается, что ограничение продлится две недели с 1 до 15 мая. В этот период в мировом прокате состоятся премьеры фильмов «Расплата 2» с Беном Аффлеком и новый кинокомикс Marvel «Громовержцы». Их российские зрители в эти дни не увидят, зато в кинотеатрах покажут две новые отечественные картины: «В списках не значился» про начало Великой Отечественной войны и первая картина про зону СВО — «Алдан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Газпром-Медиа Фото: Газпром-Медиа

В прошлом году на майские праздники кинотеатры уже проводили подобную акцию. Она называлась «Месяц без пираток» и продолжалась с 18 апреля по 12 мая. Однако практика показала, что искусственное ограничение показа западных фильмов не приносит дополнительной популярности отечественным лентам, говорит кинокритик Елена Слатина: «Эта практика уже отработанная и много раз опробованная. В последний раз это было в Новый год, когда под российские блокбастеры расчищали расписание кинотеатров.

Ситуация уже такова, что даже если голливудские фильмы выходили бы в обычной конкуренции с российскими, отечественные все равно побеждали бы. Сейчас пиратский прокат, обложенный штрафами Министерства культуры, становится немножко невыгодным. Другое дело, что в новогоднем прокате были большие детские блокбастеры и взрослый фильм "Последний ронин", а майские праздники явно будут заполнены патриотическим контентом, связанным с юбилеем Победы. Очевидно, что у этих фильмов в майские праздники не будет такого успеха, какой был у новогодних блокбастеров.

Ажиотажа не будет просто в связи с погодой, с тем, что люди поедут на дачи, и с тем, что патриотический контент показывает не самые хорошие результаты в кинотеатрах чисто экономически. Люди не стремятся на него ходить. Да, конечно, будут какие-то сборы. Та аудитория, которая собиралась пойти на военно-патриотические фильмы, на них и пойдет, а те люди, которые собирались сходить на что-то голливудское, просто не пойдут в кинотеатры. В майские праздники какая-то особенная прибавка в сборах заметна не будет».

Впервые временный отказ от голливудского кино был применен зимой 2022 года. Представители кинотеатров сообщали, что получили письма от компании «Централ Партнершип» с рекомендацией воздержаться от работы с альтернативным контентом до конца января. Тогда лидером проката в течение нескольких недель подряд оставался отечественный фильм «Чебурашка». За новогодние каникулы он собрал в кинозалах 10 млн зрителей, а общая касса превысила 3,3 млрд руб.

Однако такие результаты нельзя считать чистым успехом, убежден кинокритик Дмитрий Елагин: «Это не какое-то соглашение, мол, давайте поддержим кинематограф, это определенные компании, которые просто давят на кинотеатры. Допустим, к нам прибыли голливудские проекты, и какая-нибудь Sony могла сказать, мол, показывайте только наш фильм во все сеансы на протяжении двух недель, иначе мы вам его не даем. Это была такая игра бизнеса, скажем так, была большая конкуренция. Сейчас остались только российские компании, и они играют примерно ту же карту, но все довольно странно.

Как компания может согласиться не показывать пиратское кино, которое приносит деньги? Ситуация довольно уникальная, она была апробирована, если я не ошибаюсь, с первым "Чебурашкой". Это просто вычистка поля, стремление убрать конкурентов и давление на кинотеатры. Современный прокат устроен так, что на праздники люди пойдут, наверное, на все что угодно, потому что есть традиция пойти с семьей куда-то посмотреть кино, это такой досуг, поэтому эти даты так всем нужны».

С середины апреля в кинотеатрах стартовали показы нескольких отечественных фильмов. Так, картина «Кракен» с Александром Петровым за первые пять дней собрала 185 млн руб. В ближайшие недели выйдут «Денискины рассказы», военная драма «Каруза» и комедия для детей «Сокровища гномов».

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Светлана Белова