Louis Vuitton зарегистрировал в России шесть новых товарных знаков

Люксовый французский бренд Louis Vuitton зарегистрировал в России шесть товарных знаков. Заявка рассматривалась Роспатентом с октября 2024 года.

Бренд сможет продавать в России ювелирные изделия, часы, парфюмерию и средства для обуви. Товарные знаки будут действовать до 18 октября 2034 года.

7 марта бренд отказался продлевать аренду помещения в ЦУМе. Сейчас в Москве насчитывается несколько магазинов Louis Vuitton, но они не принимают посетителей. Компания по-прежнему арендует и помещение площадью около 500 кв. м в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Договор истечет в июне 2026 года.

Подробнее о рынке люксовых товаров — в материале «Ъ» «Люкс ждет блестящее будущее».

Екатерина Отрашкевич