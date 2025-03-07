Louis Vuitton отказался продлевать аренду помещений в ЦУМе

Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом и освободил площади своего бутика. Компания также покинула офис на Большой Дмитровке в Тверском районе столицы, пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российской «дочки» компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Договор аренды модного дома с ЦУМом действовал до конца ноября 2024 года, пишет издание. На протяжении долгого времени люксовая компания занимала в Центральном универмаге 504 кв. м, однако в конце 2022 года Louis Vuitton сократил площадь до 88 кв. м. Помимо этого российская «дочка» Louis Vuitton отказалась от аренды торговых площадей в Сочи и Санкт-Петербурге. До этого был закрыт магазин Louis Vuitton в ГУМе — на освободившееся помещение претендует российская одежная сеть Lime, писал ранее «Ъ».

Впрочем, у Louis Vuitton в России осталось несколько торговых точек. Например, у компании продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Также у компании остаются площади в здании на Большой Дмитровке, пишет РБК.

Подробнее о рынке люксовых товаров — в материале «Ъ» «Люкс ждет блестящее будущее».