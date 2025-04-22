«Вашингтон» победил в овитайме

Первый для Александра Овечкина матч play-off в статусе лучшего снайпера НХЛ всех времен вылился в его персональный триумф. «Вашингтон Кэпиталс» в открывавшей серию стартового раунда очередного розыгрыша Кубка Стэнли встрече обыграл на своей площадке — 3:2 — «Монреаль Канадиенс», а Овечкин принял участие во всех трех голевых комбинациях клуба, забив два гола, в том числе решающий в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин после гола, забитого в ворота «Монреаль Канадиенс»

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters Александр Овечкин после гола, забитого в ворота «Монреаль Канадиенс»

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Александру Овечкину, кажется, суждено всю нынешнюю весну оставаться настолько заметным хоккейным ньюсмейкером, что все остальные на его фоне остаются в густой, как чернила, тени. И матч, которым «Вашингтон» начал свой путь в play-off, снова вывел его на передний план, очень ярко подсветив неординарность форварда и его тонус.

В принципе сама по себе эта встреча заслуживала пристального внимания. «Вашингтон» давным-давно, с того момента, как в 2018 году взял Кубок Стэнли, не добивался никаких успехов в главной части сезона. В 2023-м он и вовсе до нее не добрался, а в остальных розыгрышах сходил с дистанции сразу же, не пройдя и раунда. Причем били его разные соперники жестоко, без шансов. В предыдущем play-off «Нью-Йорк Рейнджерс» вообще не отдал ни матча. Так что, получается, это была первая вашингтонская победа в play-off аж за три года, прошедших после противостояния с «Флорида Пантерс», тоже неудачного, но по крайней мере не вылившегося в «сухое» поражение: пару игр кое-как удалось зацепить.

И главное — как она была одержана, эта победа. В течение двух периодов классно, заняв верхнюю строчку в таблице Восточной конференции, выступивший в регулярном чемпионате «Вашингтон» играл в такой хоккей, что хоть заранее вручай ему Кубок Стэнли.

Это был хоккей для play-off просто образцовый — плотный, с потрясающим контролем шайбы и исключительно жесткий.

Игроки «Монреаля», крепкие ребята, разлетались по льду, словно кегли, сбитые шаром для боулинга. Соперники втыкались в них постоянно. Из 18 полевых хоккеистов «Вашингтона» хитами — силовыми приемами — отметились 14, а в общей сложности хитов набралось более сорока. А гости в этой мясорубке долго представлялись агнцами на заклание: судьба предопределена, и она печальна.

Но заключительный период показал, почему в play-off НХЛ нельзя доверять ощущениям, какими бы надежными они ни казались. Стоило «Вашингтону» слегка ослабить вожжи, как проигрывавший — 0:2 — «Монреаль» воспрянул духом и моментально счет сравнял, переведя не суливший ему ничего хорошего матч в овертайм. Впрочем, в нем он все же не устоял.

Вот такие замечательные кувырки и перипетии, которые затмил персональный перформанс Александра Овечкина. Это была первая для него игра play-off в ранге лучшего снайпера НХЛ всех времен, добытом в начале апреля, после того как российский нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах, и вышла она впечатляющей.

В свои 39 Овечкин исполнил семь силовых приемов — больше, чем кто-либо в этом матче.

А Коул Кофилд, один из ведущих форвардов «Монреаля», когда однажды в него врезался рекордсмен, оказался в состоянии, безумно похожем на глубокий нокдаун.

Но дело, конечно, не столько в этих силовых приемах. Они лишь дополнили вклад Александра Овечкина в успех «Вашингтона», вклад колоссальный. Это он открыл счет в первом периоде резким броском в большинстве — примерно таким же, каким он отправлял на свалку две с небольшим недели назад рекорд Уэйна Гретцки в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Это он набросил шайбу на ворота, записав в актив голевую передачу Энтони Бовилье. И это он, самое важное, очутился в нужном месте в нужное мгновение на четвертой минуте овертайма, чтобы, выловив отправленную на пятачок тем же Бовилье шайбу в воздухе, поставить в матче, внезапно принявшемся ускользать из крепких вашингтонских рук, точку.

И выяснилось, что за два десятилетия в НХЛ Александр Овечкин в овертаймах матчей play-off до сих пор, как ни странно, не отличался, хотя в кубковой стадии забросил уже 74 шайбы, а за основное время игры с его участием забрались аж 44 раза. А тут отличился в таком возрасте, что в дополнительное время забивали всего-то три человека старше него. Причем Рэй Уитни и Стив Томас были старше совсем чуть-чуть, на несколько месяцев. И только до достижения выдающегося соотечественника Игоря Ларионова Овечкину далековато: Ларионов в финале Кубка Стэнли 2002 года забил за «Детройт» «Каролине» в 41.

Алексей Доспехов