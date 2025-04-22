Главные новости к утру 22 апреля

Неготовность Роспотребнадзора открыть для купания пляжи Анапы и Темрюка уже привела к отмене 10% запланированных поездок. Эксперты не исключают, что в итоге один из ключевых российских курортов в летний сезон может посетить вдвое меньше туристов, чем обычно.

За год количество АЗС в России выросло на 1,7%, причем вертикально интегрированные нефтяные компании снизили свое присутствие в этом сегменте — рост пришелся в основном на независимых операторов, которые сохранили интерес к розничной продаже традиционных видов топлива и сжиженных углеводородных газов.

В первом квартале 2025 года активы розничных ЗПИФов недвижимости выросли почти на 41 млрд руб., до 617 млрд руб. Управляющие отмечают рост спроса из-за сохраняющейся высокой инфляции и начавшегося в этом году тренда на снижение доходности депозитов. В итоге чистые привлечения в такие фонды выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, до 28,4 млрд руб.

Financial Times со ссылкой на семерых руководителей частных инвестиционных компаний сообщила о сокращении государственными фондами Китая новых инвестиций в частный капитал США. Среди отступивших фондов — China Investment Corporation, один из крупнейших в мире.

Саморегулируемая организация аудиторов предлагает снизить регуляторную нагрузку на участников рынка, в частности избавить их от необходимости соблюдения дублирующих друг друга требований в части борьбы с отмыванием.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 14-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ по количеству забитых шайб. В первом матче серии первого раунда Восточной конференции против «Монреаль Канадиенс» он отличился на 19-й минуте. Этот гол стал для россиянина 73-м в матчах Кубка Стэнли.

Церемония установления факта смерти папы Франциска прошла в Ватикане, его тело поместили в гроб. В июне 2022 года он пожелал быть похороненным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в простой могиле без украшений.