Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 14-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ по количеству забитых шайб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

В первом матче серии первого раунда Восточной конференции против «Монреаль Канадиенс» он отличился на 19-й минуте. Этот гол стал для 39-летнего россиянина 73-м в матчах Кубка Стэнли.

По количеству голов в плей-офф НХЛ Овечкин догнал Дино Сиссарелли, забив 73 шайбы. Теперь российский хоккеист делит с ним 14-е место среди лучших снайперов турнира. Лидером по голам в Кубке Стэнли остаётся Уэйн Гретцки, на счету которого 122 гола в 208 матчах.

Гол Овечкина стал 898-м в его карьере в НХЛ, укрепив его снайперский рекорд лиги. Ранее, 31 год рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы), но Овечкин превзошёл его 6 апреля.

О единственном хоккеисте, который может побить рекорд Овечкина,— в материале «Ъ» «Пятнышко на вечности».