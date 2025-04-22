Тело папы Франциска поместили в гроб

Церемония установления факта смерти папы Франциска прошла в Ватикане, его тело поместили в гроб, сообщил представитель Святого престола. В июне 2022 года он пожелал быть похороненным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в простой могиле без украшений.

После проведения обряда в Ватикане наступает период вакантного престола (sede vacante). В это время обязанности местоблюстителя Апостольского престола и временного правителя города-государства Ватикан фактически переходят к кардиналу-камерленго.

Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной стал инсульт последующая остановка сердца. Прощание с папой римским пройдет в среду, 23 апреля, в соборе Святого Петра. Похороны папы Франциска могут состояться в период с пятницы по воскресенье (с 25 по 27 апреля). Точную дату определят кардиналы католической церкви.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».