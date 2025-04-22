Минпромторг предложил исключить ноутбуки HP из параллельного импорта

Минпромторг предложил исключить ноутбуки и серверы HP и Fujitsu из списка товаров параллельного импорта. Это может сократить их предложение на рынке и поддержать российских производителей.

Согласно проекту изменений к постановлению №506, с которым ознакомился «Ъ», под ограничение попадают только ноутбуки и серверы, тогда как другая продукция этих брендов останется доступной. В ведомстве не прокомментировали инициативу, но источники «Ъ» говорят, что документ проходит межведомственное согласование.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров поручил проработать вопрос ограничений для брендов, чья техника производится в России. Участники рынка ожидают, что вслед за HP и Fujitsu из списка могут исключить и другие компании, например Dell.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Редеют импорта ряды».