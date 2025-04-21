Главные новости за 21 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский край занял первое место в России по числу внесудебных банкротств граждан по итогам первого квартала 2025 года, следует из данных «Федресурса». В регионе были инициированы 693 таких производства, что на 20,9% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о военных объектах на территории полуострова.

В Гулькевичском районе Краснодарского края в 2026 году откроется семеноводческий центр. Сейчас готовится проектно-сметная документация для объекта стоимостью 2,5 млрд руб.

Краснодарский край вошел в тройку российских регионов — лидеров по количеству инвестиционных проектов в сфере здравоохранения.

Количество индивидуальных предпринимателей, возглавляющих крестьянские хозяйства на Кубани, уменьшилось на 6,7% за год, составив 7,32 тыс. человек к марту 2025 года.

В Краснодаре в 2025 году планируется завершить строительство трех проблемных жилых комплексов — «Луч», «Заря» и «Анит-Сити».

На мусорном полигоне в Новороссийске продолжаются работы по устранению отдельных очагов тления.

На Кубани в 2025 году проведут комплексную модернизацию всех 44 филиалов краевого Центра занятости населения.

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции канализационных очистных сооружений в Анапе, рассчитанный на суточную мощность 114 тыс. куб. м. Работы, согласно документации, будут проводиться поэтапно: часть действующих мощностей планируется демонтировать, остальные — модернизировать.