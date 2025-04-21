Госэкспертиза одобрила реконструкцию очистных сооружений в Анапе

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции канализационных очистных сооружений в Анапе, рассчитанный на суточную мощность 114 тыс. куб. м. Работы, согласно документации, будут проводиться поэтапно: часть действующих мощностей планируется демонтировать, остальные — модернизировать. На месте бывших иловых площадок предусмотрено возведение нового блока, который обеспечит полный цикл очистки и перераспределение потоков. После переключения стоков подрядчик приступит к сносу и обновлению оставшихся зданий, а также к строительству второго блока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проектом предусмотрено возведение здания механической очистки, отстойников, лабораторного корпуса, насосной станции, иловых площадок и ряда других объектов. Как отметила эксперт Главгосэкспертизы Светлана Горохова, все элементы объединены в компактный и технологически цельный комплекс, в котором учтены современные стандарты и требования к очистным сооружениям.

По завершении реконструкции сточные воды будут проходить многоступенчатую очистку, включающую механическую, биологическую и дезинфекцию. Осадок планируется подвергать термохимической обработке, а обеззараженная вода будет сбрасываться в акваторию Черного моря через глубоководный выпуск.

Генеральным проектировщиком выступает ФАУ «Роскапстрой». Возведение объектов осуществит муниципальное «Управление капитального строительства администрации города-курорта Анапа».

Вячеслав Рыжков