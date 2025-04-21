Жителя Крыма задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ
Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о военных объектах на территории полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным силовых структур, житель Симферополя был привлечен украинскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству. По заданию куратора он собирал и передавал информацию о расположении объектов Вооруженных сил Российской Федерации, используя иностранный интернет-мессенджер.
В ФСБ уточнили, что собранные материалы направлялись украинской стороне в интересах спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится расследование.