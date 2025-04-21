Количество глав КФХ на Кубани снизилось на 6,7% за год

Количество индивидуальных предпринимателей, возглавляющих крестьянские хозяйства на Кубани, уменьшилось на 6,7% за год, составив 7,32 тыс. человек к марту 2025 года. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной налоговой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На начало марта 2025 года в регионе функционируют 359 КФХ в форме организаций, тогда как в марте 2024 года их было 358. Годом ранее в крае насчитывалось 7,85 тыс. предпринимателей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что общее количество субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае по итогам 2024 года достигло 308,5 тыс., что на 5% больше показателя 2023 года. Около 45% работающих жителей Кубани трудятся в сфере МСП.

Нурий Бзасежев