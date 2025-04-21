На Кубани в 2025 году модернизируют 44 центра занятости населения

На Кубани в 2025 году проведут комплексную модернизацию всех 44 филиалов краевого Центра занятости населения. Об этом «Ъ-Кубани» сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Работа проводится в рамках федерального проекта «Управление рынком труда». Центры занятости приведут к единому фирменному стилю «Работа в России», а также оснастят современным оборудованием для повышения комфорта и скорости обслуживания граждан и работодателей.

Изменения затронут не только внешний вид и техническое оснащение учреждений. В рамках проекта полностью перестроят работу специалистов: кадровые и карьерные консультанты будут помогать решать жизненные и бизнес-задачи граждан и компаний. От стандартных государственных услуг службы занятости перейдут к формированию индивидуальных планов с набором мер поддержки для каждого соискателя.

В 2024 году за помощью в поиске работы в региональные центры занятости обратились 46,3 тыс. человек, из них 32,0 тыс. были трудоустроены. Сейчас при содействии службы работу находят 7 из 10 обратившихся.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на рынке труда Краснодарского края около 60% потребности в кадрах составляют рабочие профессии. Наибольший спрос сохраняется на водителей, продавцов, кулинаров (поваров, пекарей, кондитеров), строителей (в том числе сварщиков, бетонщиков, каменщиков, арматурщиков, монтажников, электромонтеров, штукатуров и маляров), а также на операторов и машинистов технологических процессов.

Анна Гречко