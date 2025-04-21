Три проблемных ЖК достроят в Краснодаре в 2025 году

В Краснодаре в 2025 году планируется завершить строительство трех проблемных жилых комплексов — «Луч», «Заря» и «Анит-Сити». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее проекты долгостроев были переданы Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае. Часть объектов приобрели инвесторы, другие реализуются через торги, организованные Фондом.

По итогам 2024 года в краевой столице завершено строительство 29 социальных объектов: десяти школ на 12 тыс. мест и 19 детских садов на 5,3 тыс. мест.

Сейчас в Краснодаре одновременно возводят 51 социальный объект: 17 школ на 22,2 тыс. мест, 31 детский сад на 8,6 тыс. мест и три физкультурно-оздоровительных комплекса.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре планируют сдать в IV квартале 2025 года многофункциональный центр в ЖК «Скала», расположенный на пересечении улиц Северной и Аэродромной. Завершить строительство здания девелопер планировал еще в 2017 году, однако власти Кубани через суд обязали застройщика снизить высотность с 25 до 19 этажей.

Нурий Бзасежев