Семеноводческий центр за 2,5 млрд рублей построят на Кубани в 2026 году

В Гулькевичском районе Краснодарского края в 2026 году откроется семеноводческий центр. Сейчас готовится проектно-сметная документация для объекта стоимостью 2,5 млрд руб, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь нового комплекса составит 3,8 га. На территории центра будет организована полная технологическая цепочка — от выращивания культур до изготовления семян кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, пшеницы, ячменя, нута, рапса, гречихи и сахарной свеклы. Производительность центра достигнет 25 тыс. т в сезон.

Соглашение о строительстве объекта было подписано в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. Документ завизировали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, директор компании-инвестора ООО «Союз-Агро» Армен Калашян и глава Гулькевичского района Александр Шишикин.

Изначально запуск центра планировался на 2025 год, но сроки реализации были скорректированы.

Нурий Бзасежев