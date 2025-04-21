Семеноводческий центр за 2,5 млрд рублей построят на Кубани в 2026 году
В Гулькевичском районе Краснодарского края в 2026 году откроется семеноводческий центр. Сейчас готовится проектно-сметная документация для объекта стоимостью 2,5 млрд руб, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Площадь нового комплекса составит 3,8 га. На территории центра будет организована полная технологическая цепочка — от выращивания культур до изготовления семян кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, пшеницы, ячменя, нута, рапса, гречихи и сахарной свеклы. Производительность центра достигнет 25 тыс. т в сезон.
Соглашение о строительстве объекта было подписано в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. Документ завизировали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, директор компании-инвестора ООО «Союз-Агро» Армен Калашян и глава Гулькевичского района Александр Шишикин.
Изначально запуск центра планировался на 2025 год, но сроки реализации были скорректированы.