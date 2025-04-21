Главные новости за 21 апреля. Воронеж, Курск, Липецк
Воронежского политтехнолога Романа Жогова приговорили к двум годам колонии.
Врио замгубернатора Курской области Константин Поляков ушел в отставку.
Экс-депутата Курской облдумы Васильева отправили в СИЗО.
Отозвана регистрация двух препаратов от рака крови, производившихся в Курске.
Возбуждено дело из-за взрыва боеприпаса в Воронежской области с двумя погибшими.
Инвестиции в завод «Липецктехнолит» в ОЭЗ выросли до 480 млн руб.
Чистая прибыль воронежского шинного завода Pirelli выросла вдвое до 105 млн руб.
Липецкое УФСИН официально возглавил Виктор Кислицин.