Главные новости за 21 апреля. Воронеж, Курск, Липецк

Воронежского политтехнолога Романа Жогова приговорили к двум годам колонии.

Врио замгубернатора Курской области Константин Поляков ушел в отставку.

Экс-депутата Курской облдумы Васильева отправили в СИЗО.

Отозвана регистрация двух препаратов от рака крови, производившихся в Курске.

Возбуждено дело из-за взрыва боеприпаса в Воронежской области с двумя погибшими.

Инвестиции в завод «Липецктехнолит» в ОЭЗ выросли до 480 млн руб.

Чистая прибыль воронежского шинного завода Pirelli выросла вдвое до 105 млн руб.

Липецкое УФСИН официально возглавил Виктор Кислицин.