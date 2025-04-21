Воронежского политтехнолога Романа Жогова приговорили к двум годам колонии

Центральный райсуд Воронежа приговорил руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в местной гордуме Романа Жогова к двум годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов (крайний справа) и его адвокаты заслушивают приговор в Центральном райсуде Воронежа

Фото: Юрий Голубь / Коммерсантъ Роман Жогов (крайний справа) и его адвокаты заслушивают приговор в Центральном райсуде Воронежа

Фото: Юрий Голубь / Коммерсантъ

Как отметила защита политтехнолога, с учетом срока содержания в СИЗО и под домашним арестом Жогову ориентировочно предстоит отбыть в колонии три месяца. До вступления приговора в силу ему назначили меру пресечения в виде пребывания в СИЗО №1 на улице Желябова в облцентре.

После оглашения приговора политтехнолог рассказал, что он и его адвокаты еще не решили, будут ли оспаривать решение судьи Валентины Парадовской. Они не исключают, что с апелляцией выступит сторона обвинения, требовавшая лишения свободы на семь лет.

По версии следствия, в 2010 году Роман Жогов, занимая должности первого замруководителя исполкома местного отделения ЕР и советника губернатора, обманом добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. Выплаченные ей за десять лет 2,4 млн руб. следствие посчитало ущербом.

Подсудимый в ходе процесса утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии. Господин Провоторов же, напротив, полагал, что деньги идут на нужды ЕР. Изначально он имел статус потерпевшего в деле, однако незадолго до вынесения приговора утратил его. По решению суда потерпевшим было признано само предприятие.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Юрий Голубь