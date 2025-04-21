Экс-депутата Курской облдумы Васильева отправили в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы избрал экс-депутату Курской облдумы Максиму Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, суд отказал обвиняемому и его адвокату в избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Максим Васильев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). О его задержании стало известно накануне. Экс-депутат проходит по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной. Ранее он якобы дал показания на экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова.

Бывших чиновников заключили под стражу на прошлой неделе. Им вменяется мошенническое хищение 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, деньги были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что хищение средств организовали два экс-заместителя губернатора совместно с руководством корпорации.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов