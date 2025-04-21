Возбуждено дело из-за взрыва боеприпаса в Воронежской области с двумя погибшими

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 109 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что утром 21 апреля на хуторе Калач Лискинского района сдетонировал боеприпас, принадлежавший одному из местных жителей. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи, один из них скончался в медучреждении.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

UPD: по состоянию на вечер 21 апреля, скончалось двое пострадавших от взрыва в Лискинском районе, сообщили в правительстве Воронежской области. Пострадавшего ребенка направили для лечения в Воронеж. Еще одному пострадавшему оказали медпомощь, и он отказался от госпитализации.

Егор Якимов