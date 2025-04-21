Инвестиции в завод «Липецктехнолит» в ОЭЗ выросли до 480 млн рублей

Компания «Липецктехнолит» увеличила инвестиции в завод по производству дробеметного оборудования и запасных частей к нему методом литья на грязинской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» со 190 млн до 480 млн руб. Это следует из сообщения ОЭЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран строящийся завод «Липецктехнолит» в ОЭЗ «Липецк»

Фото: сайт ОЭЗ «Липецк» строящийся завод «Липецктехнолит» в ОЭЗ «Липецк»

Фото: сайт ОЭЗ «Липецк»

Строительство запланировано в два этапа. Рабочие закончили здание литейного цеха, смонтировали трансформаторную подстанцию и присоединили предприятие к инженерным сетям. Ведется монтаж внутренних систем коммуникаций, а также строительство второго механосборочного цена. Следующим построят административный корпус.

Кроме того, на предприятии готовятся к закупке оборудования за счет поддержки Фонда развития промышленности Липецкой области, предоставленной в конце марта. Ключевым поставщиком оборудования станет местная компания «Литмашприбор».

В октябре 2024 сообщалось, что строительство завода «Липецктехнолита» может завершиться до конца 2025 года. Продукция предприятия будет предназначена для очистки металла от загрязнений различного рода. Планируется выпускать 300–350 единиц дробеметных установок в год, может появиться порядка 100 рабочих мест.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Завод "Липецктехнолит"» было зарегистрировано в Грязинском районе Липецкой области в феврале 2023 года. Основной вид деятельности — литье стали. Уставный капитал — 350 тыс. руб. 2024 год общество закончило с нулевой выручкой и чистым убытком в 4 млн руб. Генеральным директором и владельцем 30% компании является Денис Ейкилис. С мая 2024 года вторым учредителем (70%) стал Андрей Ейкилис. Денису Ейкилису также принадлежит ООО «Липецктехнолит», которое было зарегистрировано в Липецке в 2019 году. Основной вид деятельности компании — производство машин и оборудования для металлургии. Выручка в 2024 году составила 393 млн руб. (в 2023-м — 253,9 млн руб.), чистая прибыль — 132 млн руб. (годом ранее — 61,2 млн руб.).

Егор Якимов