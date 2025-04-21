Инвестиции в завод «Липецктехнолит» в ОЭЗ выросли до 480 млн рублей
Компания «Липецктехнолит» увеличила инвестиции в завод по производству дробеметного оборудования и запасных частей к нему методом литья на грязинской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» со 190 млн до 480 млн руб. Это следует из сообщения ОЭЗ.
строящийся завод «Липецктехнолит» в ОЭЗ «Липецк»
Фото: сайт ОЭЗ «Липецк»
Строительство запланировано в два этапа. Рабочие закончили здание литейного цеха, смонтировали трансформаторную подстанцию и присоединили предприятие к инженерным сетям. Ведется монтаж внутренних систем коммуникаций, а также строительство второго механосборочного цена. Следующим построят административный корпус.
Кроме того, на предприятии готовятся к закупке оборудования за счет поддержки Фонда развития промышленности Липецкой области, предоставленной в конце марта. Ключевым поставщиком оборудования станет местная компания «Литмашприбор».
В октябре 2024 сообщалось, что строительство завода «Липецктехнолита» может завершиться до конца 2025 года. Продукция предприятия будет предназначена для очистки металла от загрязнений различного рода. Планируется выпускать 300–350 единиц дробеметных установок в год, может появиться порядка 100 рабочих мест.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Завод "Липецктехнолит"» было зарегистрировано в Грязинском районе Липецкой области в феврале 2023 года. Основной вид деятельности — литье стали. Уставный капитал — 350 тыс. руб. 2024 год общество закончило с нулевой выручкой и чистым убытком в 4 млн руб. Генеральным директором и владельцем 30% компании является Денис Ейкилис. С мая 2024 года вторым учредителем (70%) стал Андрей Ейкилис. Денису Ейкилису также принадлежит ООО «Липецктехнолит», которое было зарегистрировано в Липецке в 2019 году. Основной вид деятельности компании — производство машин и оборудования для металлургии. Выручка в 2024 году составила 393 млн руб. (в 2023-м — 253,9 млн руб.), чистая прибыль — 132 млн руб. (годом ранее — 61,2 млн руб.).