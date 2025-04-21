Отозвана регистрация двух препаратов от рака крови, производившихся в Курске

Министерство здравоохранения России отозвало регистрацию двух препаратов, которые используются в терапии пациентов с различными видами рака крови. Речь идет о «Ревлимиде» и «Имновиде», права на которые принадлежат американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb. Это следует из госреестра лекарственных средств. Препараты производились на двух площадках ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в Курске и в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Bristol-Myers Squibb стала одной из немногих западных фармкомпаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации. Она передала управление бизнесом Swixx Healthcare AG, чья российская «дочка» «Свикс Хелскеа» и подала заявления об отзыве лицензий на «Ревлимид» и «Имновид».

Решение может быть связано с тем, что российские дженерики вытеснили эти препараты из сегмента госзакупок.

Подробнее об этом — в публикации«Ъ».