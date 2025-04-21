Главные новости за 21 апреля. Новороссийск
Мэрия Новороссийска: на полигоне ТБО ликвидируют отдельные очаги тления.
МЧС: сообщений о повторном возгорании свалки в Новороссийске не было.
Торгпред РФ: запуск линии Новороссийск — Лагос поможет нарастить торговлю с Мали.
В Новороссийске объявили аукцион по капремонту Неберджаевского водовода.
Новороссийский «Черноморец» занял второе место в Первой лиге после победы.
Власти ищут подрядчика для создания системы «Безопасный город» в Новороссийске.
Новороссийская «Черноморочка» заняла третье место на Кубке России по гандболу.
Новороссийцев предупредили о военных учениях 22 апреля.