Главные новости за 21 апреля. Новороссийск

Мэрия Новороссийска: на полигоне ТБО ликвидируют отдельные очаги тления.

МЧС: сообщений о повторном возгорании свалки в Новороссийске не было.

Торгпред РФ: запуск линии Новороссийск — Лагос поможет нарастить торговлю с Мали.

В Новороссийске объявили аукцион по капремонту Неберджаевского водовода.

Новороссийский «Черноморец» занял второе место в Первой лиге после победы.

Власти ищут подрядчика для создания системы «Безопасный город» в Новороссийске.

Новороссийская «Черноморочка» заняла третье место на Кубке России по гандболу.

Новороссийцев предупредили о военных учениях 22 апреля.