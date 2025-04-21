В Новороссийске объявили аукцион по капремонту Неберджаевского водовода

Администрация Новороссийска объявила аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта Неберджаевского водовода по ул. Мира от ул. Портовая до ул. Магистральная. Информация об этом размещена на сайте «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Начальная цена контракта — 30,4 млн руб. Это консолидированная сумма из краевого и местного бюджета Новороссийска: 26,9 млн руб. и 3,4 млн руб. соответственно.

Заявки принимаются до 7 мая 2025 года. Контракт с подрядчиком заключит управление имущественных и земельных отношений Новороссийска. Подрядчик должен завершить работы в срок до 20 ноября 2025 года. Авансирование не предусмотрено.

Первая очередь Неберджаевского водовода производительностью 15 тыс. кубометров в сутки была введена в строй в 1952 году. В 2025 году после капитального ремонта, реконструкции и строительства 26 км сетей водоснабжения жителям Новороссийска планируют увеличить подачу воды до 16 тыс. кубометров в сутки. В 2024 году в Новороссийске было капитально отремонтировано свыше 14 км сетей водоснабжения и порядка 1 км водоотведения, что привело к сокращению потерь на 6%.

Алена Воробьева