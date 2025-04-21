Новороссийская «Черноморочка» заняла третье место на Кубке России по гандболу
Женская команда из Новороссийска «Черноморочка» заняла третье место в «Финале четырех» Кубка России по гандболу. Матч состоялся в Астрахани,
Фото: Дмитрий Марочкин
Новороссийская команда в игре за третье место обыграла тольяттинскую «Ладу» со счетом 30:22.
«Черноморочка» получила бронзовые медали в «Финале четырех» Кубка России. Серия матчей с «Ладой» продолжится 25 апреля в Тольятти и 30 апреля в Абрау-Дюрсо — в четвертьфинале чемпионата российской Суперлиги.
Женская гандбольная команда «Черноморочка» была создана летом 2022 года. После победы над московской ЦСКА «Черноморочка» получила право играть в «Финале четырех» Кубка России.