Новороссийский «Черноморец» занял второе место в Первой лиге после победы

Футбольный клуб «Черноморец» обыграл «СКАХабаровск» в Новороссийске со счетом 2:1 и занял на второе место в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Новороссийский «Черноморец» после победы в домашнем матче 29го тура МЕЛБЕТПервой Лиги вышел на вторую позицию в турнирной таблице. Голы гостям забили Роман Акбашев (пенальти), и Гедеон Гузина.

Следующая игра новороссийских футболистов пройдет в Саратове. «Черноморец» сыграет с «Соколом» 26 апреля.

Алена Воробьева