Новороссийский «Черноморец» занял второе место в Первой лиге после победы
Футбольный клуб «Черноморец» обыграл «СКАХабаровск» в Новороссийске со счетом 2:1 и занял на второе место в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Фото: ФК «Черноморец»
Новороссийский «Черноморец» после победы в домашнем матче 29го тура МЕЛБЕТПервой Лиги вышел на вторую позицию в турнирной таблице. Голы гостям забили Роман Акбашев (пенальти), и Гедеон Гузина.
Следующая игра новороссийских футболистов пройдет в Саратове. «Черноморец» сыграет с «Соколом» 26 апреля.