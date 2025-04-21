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Новороссийский «Черноморец» занял второе место в Первой лиге после победы

Футбольный клуб «Черноморец» обыграл «СКАХабаровск» в Новороссийске со счетом 2:1 и занял на второе место в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Черноморец»

Фото: ФК «Черноморец»

Новороссийский «Черноморец» после победы в домашнем матче 29го тура МЕЛБЕТПервой Лиги вышел на вторую позицию в турнирной таблице. Голы гостям забили Роман Акбашев (пенальти), и Гедеон Гузина.

Следующая игра новороссийских футболистов пройдет в Саратове. «Черноморец» сыграет с «Соколом» 26 апреля.

Алена Воробьева

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