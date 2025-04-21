Новороссийцев предупредили о военных учениях 22 апреля

В ходе учений в Новороссийске 22 апреля будут отрабатывать действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«В период с 11:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00 22 апреля 2025 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск»,— говорится в сообщении.

Также во время учений с молов Военной гавани будут произведены стрельбы из артиллерийской установки. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева