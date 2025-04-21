Власти ищут подрядчика для создания системы «Безопасный город» в Новороссийске

Государственное казенное учреждение (ГКУ) Краснодарского края «Безопасный регион» объявило конкурс по выбору подрядчика для создания комплекса «Безопасный город» в Новороссийске. Информация об этом размещена на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная цена контракта 179, 6 млн руб. В том числе, на общесистемное программное обеспечение — 7,6 млн. руб., на программное обеспечение видеомониторинга и видеоанализа — 17, 7 млн руб., на комплексные испытания системы — 11, 9 млн руб., на закупку оборудования — 25, 2 млн руб., на монтаж и наладку этого оборудования — 4, 9 млн руб. Источник финансирования — бюджет Краснодарского края.

При выполнении работ подрядчик, как и привлеченные субподрядчики, обязаны будут предоставить ГКУ «Безопасный регион» действующие лицензии ФСТЭК и ФСБ России.

Проектом контракта предусмотрены шесть этапов его исполнения: начало — 18 июля 2025 года, завершение — 25 декабря 2025 года.

Заявки принимаются до 28 апреля 2025 года, подведение итогов определения поставщика 5 мая 2025 года.

«Безопасный город» — единая система технических и программных средств для совместной работы городских ведомств и служб по предотвращению и устранению последствий ЧС. Система основана на создании единой информационной среды, объединяющей различные программные средства, технические устройства и муниципальные структуры. Она направлена на предотвращение угроз и оперативное реагирование на происшествия, обеспечивая интеграцию данных от видеокамер, датчиков и систем анализа.

Людмила Налтакян