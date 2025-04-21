Торгпред РФ: запуск линии Новороссийск — Лагос поможет нарастить торговлю с Мали

Запуск регулярного морского сообщения по линии Новороссийск — Лагос увеличит экспорт в Мали сельхозпродукции, техники и транспорта из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торгового представителя РФ в Нигерии Максима Петрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, открытием регулярной морской линии Новороссийск — Лагос увеличит товарооборот с Мали за счет импорта малийского хлопка в Россию. Суммарный урожай этой технической культуры в Мали превышает 650 тыс. т в год. Малийский бизнес заинтересован в повышении поставок из России сельхозпродукции, техники, транспорта, уточнил господин Петров.

Прямое морское сообщение между портами Новороссийска и Лагоса в Нигерии в июне 2025 года планирует запустить российская транспортная компания «А7 Холдинг». Предприятие было основано в Москве в 2024 году экс-совладельцем FESCO Андреем Севериловым. 17 апреля 2025 года он учредил ООО «А7 Африканские грузовые линии» с уставным капиталом 10 млн руб. Как сообщил «Интерфакс», под открытие линии зафрахтовано два контейнеровоза вместимостью 700 TEU.

Алена Воробьева