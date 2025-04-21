Число новых произведений самиздата выросло на 33–69% за первый квартал

В первом квартале 2025 года количество новых книг самиздата увеличилось на 33–69%, рассказали опрошенные «Ъ» участники рынка. Лидеры сегмента — «Литрес», «Литнет» и Author.Today — фиксируют рост числа публикаций и популярность жанров вроде любовных романов и фэнтези.

Авторы «Литреса» выпустили 21 тыс. электронных и 11 тыс. аудиокниг (+69% г/г). «Литнет» отмечает рост контента на 60%, а Ridero — на 33,2%. Авторы «Литмаркета» ежедневно добавляют 100–120 новых произведений.

Рынок самиздата в 2024 году достиг 7,2 млрд руб. (+36%), а к концу 2025-го объем аудиокниг может составить 8 млрд руб., половину из которых займет самиздат. Росту способствуют нейросети, удешевляющие озвучку, и сокращение объема книг.

Среди трендов — «попаданчество», детективы и современная проза. В Ridero добавляют, что эзотерика теряет популярность, а спрос на обучающую литературу растет.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сам себе издат и звучен».