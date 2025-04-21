Экс-глава Акбердинского сельсовета приговорен к 10,5 года строгого режима

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор экс-главе Акбердинского сельсовета. Он признан виновным в получении должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к десяти с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки —13 млн руб. и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», это Азамат Сатаев.

В июне 2023 года в администрацию сельсовета обратился руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, собиравшийся выкупить арендованные земельные участки. Зная, что для оформления документов необходимы акты обследования земель, подтверждающие их целевое использование, Азамат Сатаев потребовал переоформить право собственности на пять принадлежащих фермеру других участков общей стоимостью 1,3 млн руб. Посредником выступил знакомый риэлтор Азамата Сатаева. После получения доверенностей на право продажи земельных участков оба были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Башкирии.

Прокуратура добилась увольнения чиновника с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Майя Иванова