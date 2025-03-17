ВС Башкирии изменил причину увольнения обвиненного в получении взятки чиновника

Верховный суд Башкирии изменил основание увольнения экс-главы Акбердинского сельсовета Азамата Сатаева, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. В марте прошлого года чиновник был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6

ст. 290 УК РФ), а летом этого же года уволен советом по собственному желанию.

Прокуратура подала в суд заявление, в котором просила изменить основание увольнения на «в связи с утратой доверия». Суд первый инстанции в удовлетворении требований отказал, однако при рассмотрении апелляционной жалобы иск надзорного ведомства был удовлетворен.

Как сообщал "Ъ-Уфа", в июне 2023 года в администрацию сельсовета обратился руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, собиравшийся выкупить арендованные земельные участки. Зная, что для оформления документов необходимы акты обследования земель, подтверждающие их целевое использование, Азамат Сатаев потребовал переоформить право собственности на пять принадлежащих фермеру других участков общей стоимостью 1,3 млн руб. Посредником выступил знакомый риэлтор Азамата Сатаева. После получения доверенностей на право продажи земельных участков оба были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Башкирии.

Наталья Балыкова