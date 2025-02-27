Многофункциональный центр в ЖК «Скала» планируют сдать в IV квартале 2025 года

Строительно-монтажные работы в девятнадцатиэтажном долгострое (ранее — ЖК «Скала»), расположенном на пересечении улиц Северной и Аэродромной в центре Краснодара, планируют завершить в IV квартале 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте строительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации застройщика ООО СЗ «Твое место», на объекте «Многофункциональный центр с помещениями «Высшей школы бизнеса» ведутся работы по устройству внутренних перегородок, сетей инженерно-технического обеспечения, а также монтаж вентилируемого фасада и каменная кладка.

Достроить здание девелопер планировал еще в 2017 году. Однако власти Краснодарского края через суд обязали застройщика снизить высотность с 25 до 19 этажей. В результате проект был заморожен. Срок действия разрешения на строительство ЖК был продлен до декабря 2024 года.

Алина Зорина