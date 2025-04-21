Патрушев рассказал, как РФ оценивает морскую политику администрации Трампа

Помощник российского президента и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что стремление президента Дональда Трампа к доминированию США на морях не поменяет планы России по реализации морской политики. Он отметил, что основные меры для укрепления военного и гражданского морского потенциала России были приняты еще до того, как новая американская администрация приняла решения в этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На вопрос о том, придется ли России догонять США в свете обширных планов американской администрации по усилению позиций на море, Николай Патрушев ответил: «Скорее наоборот». Он напомнил, что в 2024 году было создано Управление президента России по вопросам национальной морской политики, а Морская коллегия была преобразована и наделена новыми полномочиями. Тем временем завершаются работы над стратегией развития ВМФ и разрабатываются новые программы кораблестроения.

«При этом Морская коллегия России реализует комплексный подход и долгосрочное планирование развития судостроительной промышленности как высокотехнологичной отрасли, имеющей длительный технологический цикл. Поэтому мы добиваемся, чтобы разрабатываемые документы в сфере морской деятельности были синхронизированы между собой и учитывали горизонт планирования до 2050 года»,— отметил Николай Патрушев.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян