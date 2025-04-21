Патрушев: РФ ответит на попытки Запада устроить морскую блокаду

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что вызовы и угрозы на морях для Москвы только усиливаются. В частности, по его словам, санкционные планы Великобритании и некоторых стран Евросоюза в этом направлении напоминают морскую блокаду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны. Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать»,— сказал Николай Патрушев в интервью спецкорреспонденту «Ъ» Елене Черненко.

Указ президента США Дональда Трампа о «восстановлении морского господства Америки» Николай Патрушев объяснил в первую очередь необходимостью опередить Китай, который стал «морской экономической державой номер один в мире». Вместе с тем он отметил, что для России угрозы сохраняются. «Коллективный Запад уже не стесняется открыто говорить о намерениях изгнать оттуда наше судоходство»,— подчеркнул Николай Патрушев.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян