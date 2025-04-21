Московский суд отправил под стражу сотрудников миндортранса Челябинской области

Мещанский районный суд Москвы отправил в следственный изолятор первого заместителя начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Куликова, его предшественника на этом посту Алексея Плюту и замначальника того же управления Ирину Клеменьтеву, задержанных в рамках расследования уголовного дела о растрате в миндортрансе. Информация об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу всем троим опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

По данным суда, фигуранты обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», информация о новых задержания в рамках расследования уголовного дела о растрате в миндортрансе регион появилась на прошлой неделе. Среди задержанным оказался известный в Челябинске предприниматель, бывший директор ЗАО «Южуралавтобан» Константин Жаботинский. По данным его супруги Юлии Жаботинский, бизнесмена допросили в качестве свидетеля и отпустили домой.

В феврале этого года сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и по решению Мещанского районного суда Москвы находится в СИЗО. В числе обвиняемых также экс-глава миндортранса Дмитрий Микулик, бывшие руководители АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов, экс-юрист Екатерина Краснихина. Все кроме последней находятся в СИЗО. Госпоже Краснихиной назначена мера пресечения в виде «запрета определенных действий».

По версии следствия, действующий и бывший руководители регионального миндортранса и представители юридических лиц заключали госконтракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 млрд руб. на основании результатов фиктивных конкурсных процедур. Суммарно они похитили более 2,9 млрд руб., перечислив их на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, считает следствие.