ФСБ идет по дорожному следу

Сотрудники ФСБ России задержали четырех фигурантов уголовного дела в отношении челябинского министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, который сейчас находится в московском СИЗО по обвинению в растрате. Под следствие попали заместитель начальника правового управления регионального миндортранса Станислав Куликов, его предшественник Алексей Плюта, замначальника управления Ирина Клементьева и бывший директор ЗАО «Южуралавтобан» Константин Жаботинский. На местах работы и жительства фигурантов прошли обыски. Сейчас фигурантами по делу челябинского министра являются девять человек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего по делу о растрате в челябинском миндортрансе задержали девять человек

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Всего по делу о растрате в челябинском миндортрансе задержали девять человек

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Челябинске 16 апреля сотрудники ФСБ России задержали четырех человек в рамках расследования уголовного дела в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате почти 3 млрд руб. Информацию об этом “Ъ-Южный Урал” подтвердил источник в правоохранительных органах.

Новыми фигурантами по делу стали первый заместитель начальника правового управления регионального миндортранса Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, замначальника управления Ирина Клементьева и бывший директор ЗАО «Южуралавтобан» Константин Жаботинский. На местах работы и жительства задержанных прошли обыски.

В настоящий момент следователи решают вопрос о предъявлении фигурантам дела обвинений и избрании меры пресечения.

Константин Жаботинский является известным в Челябинске предпринимателем и общественным деятелем. В 1991 году он стал сооснователем челябинской холдинговой компании «Микчел и Ко», в 2002–2004 годах также был ее генеральным директором. Впоследствии Константин Жаботинский работал в федеральном министерстве промышленности и энергетики. В 2005–2008 годах занимал должность вице-губернатора Иркутской области. После этого поста он вернулся в Челябинск и основал в 2009 году благотворительный фонд для одаренных детей «Андрюша» в честь погибшего сына. Согласно «СПАРК-Интерфакс», руководителем ЗАО «Южуралавтобан» Константин Жаботинский работал с 30 января по 6 декабря 2015 года.

На сайте министерства дорожного хозяйства Челябинской области указано, что Станислав Куликов не только руководит правовым управлением ведомства, но и является начальником отдела правового обеспечения и закупок. Он должен был контролировать соответствие законодательству госконтрактов ведомства, проводить процедуры определения подрядчиков для нужд министерства, разрабатывать документацию для проведения закупок.

О возбуждении уголовного дела в отношении челябинского министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева стало известно 19 февраля этого года. Тогда в ведомстве прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.160 УК («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере»). Алексея Нечаева задержали и этапировали в Москву для избрания меры пресечения.

Вместе с ним в столицу также отправили еще четырех обвиняемых — бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика, экс-руководителей дорожного подрядчика АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова, а также Екатерину Краснихину, которая являлась бывшим юристом экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко. Кроме того, тогда произошло первое задержание Станислава Куликова, однако тогда он не попал под следствие.

Следственный департамент МВД России через несколько дней после задержания чиновников и сотрудников дорожных компаний раскрыл подробности уголовного дела. По версии следствия, действующий и бывший руководители регионального миндортранса и представители юридических лиц заключали госконтракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 млрд руб. на основании результатов фиктивных конкурсных процедур. Суммарно они похитили более 2,9 млрд руб., перечислив их на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, считает следствие. Полиция сообщала, что по этому уголовному делу было проведено более 30 обысков в жилых и офисных помещениях в Челябинске, Москве, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке.

Компании «Южуралавтобан» и «Южуралмост» были одними из крупнейших подрядчиков на рынке ремонта и строительства дорог в Челябинской области во время работы двух губернаторов — Михаила Юревича и Бориса Дубровского. Обе организации получали дорогостоящие контракты. В 2019 году суд признал «Южуралавтобан» и «Южуралмост» взаимозависимыми. Первая компания вела активную деятельность в 2012–2014 годах, а вторая — в 2015–2017-х. Установлено, что «Южуралмост» является правопреемником «Южуралавтобана».

Федеральная антимонопольная служба в 2019 году признала сговор на торгах между «Южуралмостом», действующим на тот момент губернатором Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. ФАС вынесла решение на основании десяти закупок, проведенных в 2017–2018 годах с общей суммой контрактов в 2,3 млрд руб. В указанный период миндортрансом руководил Дмитрий Микулик. Стороны заключили антиконкурентное соглашение, в результате которого дорожный подрядчик стал победителем всех десяти аукционов. Губернатор Борис Дубровский и «Южуралмост» пытались обжаловать в суде решение ФАС. Судебные разбирательства длились несколько лет. В результате решение антимонопольной службы осталось в силе.

Ольга Воробьева