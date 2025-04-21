Оглашен длинный список номинантов «Большой книги»

В Москве огласили длинный список XX сезона национальной литературной премии «Большая книга». В перечень включили 40 произведений, из них 14 — в жанре нон-фикшн, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция, посвященная оглашению длинного списка XX сезона Национальной литературной премии «Большая книга» в пресс-центре ТАСС. Слева направо: сценарист Евгения Декина, литератор Дмитрий Данилов, директор национальной литературной премии «Большая книга» Татьяна Восковская, писатель Алексей Андреев и критик Валерия Пустовая (21 апреля 2025 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-конференция, посвященная оглашению длинного списка XX сезона Национальной литературной премии «Большая книга» в пресс-центре ТАСС. Слева направо: сценарист Евгения Декина, литератор Дмитрий Данилов, директор национальной литературной премии «Большая книга» Татьяна Восковская, писатель Алексей Андреев и критик Валерия Пустовая (21 апреля 2025 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На соискание премии было подано 400 заявок от авторов из 81 населенного пункта России. Также в числе претендентов были граждане 14 стран мира, в том числе Болгарии, Молдавии, Узбекистана, Франции и Эквадора, сказала на пресс-конференции директор премии Татьяна Восковская.

В длинный список вошли:

в номинации «нон-фикшн» — 14 претендентов, в том числе Зоя Богуславская с книгой «Халатная жизнь», Олег Трушин с биографией «Паустовский: Растворивший время», Вячеслав Курицын с книгой «Главная русская книга. О "Войне и мире" Л. Н. Толстого», Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»;

в номинации «художественная литература» — 26 авторов, в том числе Надя Алексеева с романом «Белград», Вера Богданова с триллером «Семь способов засолки душ», Андрей Волос с романом «Персей».

С 2025 года премию будут присуждать не трем, а двум победителям и не более одного раза в каждой из двух номинаций. Каждый получит по 3 млн руб. Длинный список может включать до 50 книг, короткий — до 15 произведений, его должны огласить 3 июня. Списки формирует совет экспертов, за финалистов голосует жюри премии, включающее порядка 100 человек. Победителей «Большой книги» по традиции назовут в декабре.

О нововведениях премии — в материале «Ъ» «Большая, дорогая, двойная, единственная».