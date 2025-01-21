Большая, дорогая, двойная, единственная

В ТАСС прошла пресс-конференция организаторов национальной литературной премии «Большая книга», на которой было объявлено о нововведениях, вступающих в силу с этого — юбилейного — двадцатого сезона. Главное — то, что авторам художественных текстов теперь не придется состязаться со Львом Толстым, Николаем Лесковым, а, вероятно, вскоре — и с Евгением Водолазкиным. Комментирует Михаил Пророков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция, посвященная юбилейному сезону национальной литературной премии «Большая книга»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Пресс-конференция, посвященная юбилейному сезону национальной литературной премии «Большая книга»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Открывая пресс-конференцию, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев напомнил, что стартующий сезон премии — юбилейный, двадцатый. И это неплохой повод, чтобы внести в регламент те изменения, которые давно уже обсуждали ее учредители и попечители: разделить номинации «Художественная литература» и «Нон-фикшен», сократить количество премий в каждой из них до одной и ограничить возможность их получения также одним-единственным разом.

«Учреждение двух отдельных номинаций продиктовано стремлением сделать премиальный процесс более справедливым,— сказал председатель Совета экспертов премии писатель Дмитрий Данилов.— Мы все понимаем, что раньше авторам художественной прозы приходилось конкурировать не только с коллегами-современниками, но и с великими фигурами прошлого, героями биографий. Теперь эта диспропорция, надеюсь, будет сглажена». Награда при этом будет та же, что и прежде,— 3 млн руб., причем в каждой из номинаций. Но не будет присуждаться ни второе, ни третье место.

Кроме того, добавляются две специальные номинации — «Выбор читателей» (ранее известная как просто читательское голосование) и «Лучшая аудиокнига». Партнером первой будет (останется) «Литрес», партнером второй станет «Яндекс Книги».

Нововведения выглядят вполне логичными и направленными на поиск и поддержку новых имен. Спорить о том, кто больше заслуживал премии, скажем, в сезоне 2023 года — Алексей Сальников с «Оккульттрегером», Эдуард Веркин («снарк снарк») или давно уже знаменитые Захар Прилепин с «Шолоховым», Юрий Буйда с «Даром речи» и Евгений Водолазкин с «Чагиным» (первую премию в итоге и получивший),— дело неблагодарное. Что не отменяет того, что условия были неравны: имена Буйды, Прилепина и Водолазкина знали, условно говоря, сто членов жюри, имя Сальникова было на слуху у семидесяти, а про Веркина слышали не более половины. Поэтому реально за первое место могли сражаться только первые трое, и, будь Шолохов более любим творческой интеллигенцией и не будь у нее политических разногласий с Прилепиным, Сальникову бы и третьего места, вероятнее всего, не досталось.

Точно так же в 2024-м победу Алексея Варламова предсказывали практически все, вне зависимости от отношения к «Одсуну»: писатель известный, роман большой, биографий классиков из топ-10 в шорт-листе нет (Батюшков, при всем уважении к поэту и его биографу Глебу Шульпякову, все же классик не из первой десятки). Дарья Бобылева и Мршавко Штапич с их вторыми романами конкуренцию мэтру составить были просто не в состоянии. И не факт, что третьи их большие книги, как бы хороши они ни были, имели бы шанс с ходу подняться на верхнюю ступеньку премиальной лестницы — куда вероятнее, что им, как и Сальникову в 2023-м, максимум третье место светило бы.

Теперь ситуация должна измениться: книгам про Шолохова, Льва Толстого и прочее «наше всё» предстоит состязаться друг с другом (судя по всему, вторую часть автобиографии Михаила Шемякина, если он ее напишет, направят туда же), авторы же художественных текстов сойдутся в отдельной от «великих фигур прошлого» схватке, откуда по завоевании лауреатства будут выбывать великие фигуры настоящего, уступая место великим фигурам будущего.

Стоит уточнить, что победителям прошлых лет оставлено право на новые попытки, причем целых две: те же Евгений Водолазкин и Алексей Варламов могут вновь претендовать на первые места в обновленной «Большой книге», но теперь первое место в номинации, скажем, «Художественная литература» уже будет для них последним. Что не отменяет для того из них, кто имеет вкус к биографиям — например, для Алексея Варламова,— возможности попытаться победить в номинации «Нон-фикшен».

В общем, новый сезон обещает новую интригу. Хотя вторых-третьих мест все же немного жалко. Хорошо бы спонсоры и на них наскребли немного.