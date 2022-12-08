Курским вице-премьером по экологии назначен Константин Поляков

Бывший председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков назначен региональном вице-премьером — министром природных ресурсов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Министерство создано из комитета природных ресурсов. «Перед курскими экологами стоят важные задачи сохранения богатства нашей природы, заботы об окружающей среде»,— напомнил глава региона.

Вчера, напомним, министром цифрового развития и связи Курской области был назначен Сергей Кожевников.

В рамках трансформации администрации Курской области в правительство планируется создать 17 министерств. Роман Старовойт уже преобразовал десять ведомств — внутренней политики; строительства; сельского хозяйства; образования и науки; управления имуществом; финансов и бюджетного контроля; ЖКХ и ТЭК; социального обеспечения; цифрового развития и связи; природных ресурсов.

В большинстве случаев руководителями министерств остались те же чиновники. Сам Роман Старовойт при этом не будет возглавлять правительство, оставив должность председателя своему первому заместителю Алексею Смирнову.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Губернатор отстаивает тандем».

Олег Мухин