В ФССП раскрыли число должников с запретом на выезд из России

Число запретов на выезд должников в январе-феврале увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

«По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 млн исполнительных производств, что почти на 3 млн больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года»,— рассказали в ФССП (цитата по «РИА Новости»).

В службе уточнили, что учет ведется не по количеству должников, а по числу исполнительных производств. При этом в отношении одного должника может быть возбуждено одновременно несколько производств.

2 апреля директор ФССП Дмитрий Аристов заявил, что в 2024 году приставы взыскали 38,5 млрд руб. ущерба от преступлений. В пользу физлиц взыскали 210 млрд руб., в пользу юрлиц — 607 млрд руб. Днем ранее ФССП составила портрет должника по кредитам. Чаще всего вовремя выплаты не поступают от мужчин до 45 лет без жилья, постоянного дохода и автомобиля.

Екатерина Отрашкевич