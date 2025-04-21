Турецкая делегация прибыла с визитом в Москву

Турецкая парламентская делегация прибыла с визитом в Москву для проведения переговоров. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания (парламента) Турции Фуат Октай в соцсети Х. Дипломаты проведут в России несколько встреч.

«Я надеюсь, что встречи, которые мы проведем, чтобы внести вклад в дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений и обменяться мнениями о региональных и глобальных событиях, будут плодотворными»,— отметил господин Октай в сообщении.

28 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили отношения Анкары и Москвы, а также региональную и международную тематику. Одной из тем беседы стала нормализация ситуации в Черном море.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли два раунда переговоров делегаций России и США. В ходе переговоров обсуждалась работа дипмиссий в странах. Первый этап обсуждений занял у представителей стран 6,5 часа, второй — 5,5 часа.

Подробнее о втором раунде переговоров — в материале «Стамбул 2.0».