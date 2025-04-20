Главные новости 14-20 апреля. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Александра Скокова своим заместителем – руководителем аппарата правительства области. Господин Скоков будет курировать вопросы кадровой политики, внутреннего финансового аудита, защиты гостайны, обеспечения деятельности регионального кабмина и ряд других сфер. В последние годы он был заместителем генерального директора по административному управлению АО «Аэрофлот-российские авиалинии».

Власти Ростовской области сообщили, что в августе ожидают запуск завода по переработке льна, который строит компания «Астон». Сейчас на стройплощадке идет благоустройство внутриплощадочных дорог и подключение необходимого электрооборудования. Комплексные испытания линии отжима запланированы на 22 апреля, после них начнется переработка в режиме пуско-наладочных работ. В июне предприятие пройдет итоговую комиссию Госстройнадзора и получит разрешения на ввод в эксплуатацию.

Власти Ростовской области объявили, что могут пересмотреть часть уже выданных разрешений на строительство в ростовской агломерации. Объекты будут оцениваться на соответствие историческому градостроительному облику и обеспеченность социальной инфраструктурой.

Юрий Слюсарь заявил, что застройщиков из других регионов, планирующих вести строительство в Ростовской области, обяжут регистрироваться как юрлиц на её территории.

Ростовский областной суд отказал в удовлетворении иска местных жителей о признании недействительными изменений в Генплан донской столицы, позволяющих проложить трассу «Западная хорда» через Кумженскую рощу и станицу Гниловскую. Иск активистов к городским властям был подан в суд в конце декабря 2024 года.

Во вторник на шахте «Садкинская» произошел обвал. 77 горнорабочих находились под землей. Из них 75 человек самостоятельно выбрались на поверхность, а двое оказались заблокированными в шахте. Впоследствии и они были спасены. Шахта возобновила работу в четверг.

Власти Ростовской области сообщили, что Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) планирует в 2025 году выпустить новый электровоз 2ЭС9. Сейчас на предприятии ведется техническая подготовка производства.

Вечером 15 апреля на улице Туркестанской в Ростова-на-Дону злоумышленники подожгли дом председателя Центрального духовного управления донских мусульман имама-ахунда Мухаммеда Бикмаева. В пятницу полиция объявила о задержании подозреваемых.