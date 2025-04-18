На Дону пересмотрят выданные разрешения на строительство в агломерации

Власти Ростовской области могут пересмотреть часть уже выданных разрешений на строительство в агломерации. Объекты будут оцениваться на соответствие историческому градостроительному облику и обеспеченность социальной инфраструктурой, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам главы региона, принято решение о создании градостроительного совета для оценки девелоперских проектов. Слюсарь напомнил, что в начале 2025 года был принят областной закон о передаче градостроительных полномочий Ростова-на-Дону, Батайска, Аксайского и Мясниковского районов на уровень регионального правительства.

«В правительстве и министерстве были созданы новые структуры, которые занимаются оценкой и анализом, и это касается не только вновь выдаваемых разрешений. Мы будем смотреть на те разрешения, которые уже выданы, но строительство еще не началось и жители не начали приобретать жилье. Там мы тоже будем смотреть на соответствие градостроительному облику и на экономику этих проектов», — пояснил Юрий Слюсарь.

Врио губернатора отметил, что приостановка выдачи разрешений не повлияла на темпы строительства, поскольку в области уже выданы разрешения до 2035 года. В стадии строительства находится около 4,5 млн кв. м жилья.

Николай Аксенов