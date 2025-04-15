Топ-менеджер из «Аэрофлота» Александр Скоков стал заместителем Юрия Слюсаря

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Александра Скокова своим заместителем – руководителем аппарата правительства области. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото Telegram-канал правительства Ростовской области Фото: Фото Telegram-канал правительства Ростовской области

Согласно сообщению, господин Скоков будет курировать вопросы кадровой политики, внутреннего финансового аудита, защиты гостайны, обеспечения деятельности регионального кабмина и ряд других сфер.

Ранее Александр Скоков работал на различных должностях в Минпромэнерго и Минэкономразвития России, аппарате Правительства России, Евразийской экономической комиссии. В должности руководил аппаратом ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», работал в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина. В последние годы был заместителем генерального директора по административному управлению АО «Аэрофлот-российские авиалинии».

Напомним, ранее должность заместителя губернатора – руководителя аппарата правительства Ростовской области занимал Вадим Артемов, назначенный еще предыдущим руководителем донского региона Василием Голубевым. Юрий Слюсарь освободил господина Артемова от должности в начале марта.

Сергей Иванов