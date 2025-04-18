Запуск завода по переработке льна в Азовском районе запланирован на август

В Азовском районе завершается строительство завода по переработке льна компании «АСВА». Запуск предприятия запланирован на август, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

На территории в 7,5 га находится полный производственный цикл, емкости для хранения до 27 тыс. т. льна и 7 тыс. т. льняного масла и склад для напольного хранения жмыха на 7,5 тыс. т. Завод построили с ориентиром на экспорт, предусмотрев быструю отгрузку продукции на теплоходы. По предварительным расчетам, склад жмыха позволит за двое суток загрузить теплоход дедвейтом

6 тыс. т.

Сейчас на стройплощадке идет благоустройство внутриплощадочных дорог и подключение необходимого электрооборудования. Комплексные испытания линии отжима запланированы на 22 апреля, после них начнется переработка в режиме пуско-наладочных работ. В июне предприятие пройдет итоговую комиссию Госстройнадзора и получит разрешения на ввод в эксплуатацию.

Мария Хоперская