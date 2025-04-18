Суд отклонил иск ростовчан против строительства «Западной хорды»

Ростовский областной суд отказал в удовлетворении иска местных жителей о признании недействительными изменений в Генплан донской столицы, позволяющих проложить трассу «Западная хорда» через Кумженскую рощу и станицу Гниловскую. Об этом "Ъ-Ростов" сообщила депутат городской думы Наталья Оськина, участвующая в процессе в качестве одного из истцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Как сообщила госпожа Оськина, активисты намерены обжаловать решение облсуда в апелляционном порядке.

«На рассмотрение гордумы изначально готовились четыре проекта. На мой взгляд, три из них были более экономически выгодными, так как дорога должна была строиться в обход Кумженской рощи. Однако, на утверждение депутатам представили совершенно иную версию, в которой Западная хорда пролегает через Кумженскую рощу, станицу Гниловскую и античные памятники «Пруды». Все это в процессе строительства придется уничтожить: снести 35 жилых домов, вырубить 1 тыс. уникальных деревьев и убрать водоемы. Взамен вырубленных деревьев и кустарников планируют провести компенсационное озеленение, то есть заменить их на 13,5 тыс. молодых саженцев. Предложенный для этих целей пустырь в Мясниковском районе находится в очень неудобном месте, а новые деревья не заменят уникальные породы, уничтоженные в Кумженской роще",— заявила Наталья Оськина в разговоре с "Ъ-Ростов".

Иск активистов к городским властям был подан в суд в конце декабря 2024 года. В требовании речь идет о строительстве «Западной хорды», которая пройдет через Кумженскую рощу. Согласно проекту, длина «Западной хорды» составит более 12 км. Она является частью масштабного инфраструктурного проекта — Ростовского транспортного кольца. Предполагается, что общая протяженность которого будет составлять около 110 км. В состав РТК входит 12 автомобильных дорог, шесть — регионального и одна — местного.

Валентина Любашенко